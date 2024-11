David all’Inter ad una condizione: cosa sta succedendo

Nonostante si sia raffreddato negli ultimi tempi, il nome di Jonathan David rimane ancora in orbita Inter. L’attaccante canadese, come ormai sappiamo da mesi, a fine stagione lascerà il Lille a costo zero per la scadenza del contratto e per questa ragione rappresenta per molti club europei un’opportunità enorme di mercato.

Il vero ostacolo che separa i nerazzurri dal classe 2000, però, si trova all’interno dello stesso organico di Simone Inzaghi. Come spiegato questa mattina da Tuttosport, David aprirebbe all’Inter con la garanzia di poter essere un titolare a tutti gli effetti. L’attuale presenza di Thuram al fianco di Lautaro Martinez, invece, lo renderebbe una semplice seconda scelta.

A spalancargli i cancelli di Appiano Gentile, dunque, potrebbe essere un sacrificio in uscita di uno dei due attaccanti. In particolare, gli indizi portano al nome di Marcus Thuram che di recente ha attirato l’interesse di due top club inglesi come Liverpool e Manchester United. A fronte di una clausola rescissoria da 85 milioni di euro, il francese non può infatti essere considerato dall’Inter un intoccabile.