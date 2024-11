Esami per Calhanoglu: quante partite salta con l’Inter

Rientrato a Milano dopo essere rimasto sino all’ultimo istante nel ritiro della Nazionale Turca per sostenere i compagni, Hakan Calhanoglu questa mattina si sottoporrà finalmente ad esami strumentali che faranno chiarezza sul dolore avvertito lo scorso sabato nel match di Nations League contro il Galles.

Il centrocampista dell’Inter, che nei giorni scorsi ha rassicurato tutti i tifosi in merito alle sue condizioni, non sarà comunque a disposizione per la trasferta di sabato con il Verona, salvo clamorosi e inaspettati colpi di scena. I test di oggi, dunque, serviranno per capire se Calhanoglu potrà tornare a disposizione per il match di Champions League contro il Lipsia.

In caso contrario, come riferito da La Gazzetta dello Sport questa mattina, si ragionerebbe di partita in partita e l’obiettivo diverrebbe la gara con la Fiorentina di domenica 1° dicembre. Gli esami già svolti in Turchia, lo ricordiamo, hanno già escluso possibili lesioni, per cui Simone Inzaghi non si aspetta certo uno stop lungo.