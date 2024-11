Doppio sgarbo del Milan all’Inter: proposto lo scambio

A poche settimane dalla riapertura del calciomercato, il Milan starebbe preparando un paio di colpi per rinforzare l’organico di Paulo Fonseca. Tra questi, sull’agenda rossonera è presente in prima fila un obiettivo che da diversi mesi anche l’Inter ha iniziato a seguire grazie all’ottimo campionato giocato sino a questo momento.

Si tratta di Reda Belahyane, centrocampista rivelazione del Verona che il club nerazzurro avrà modo di osservare tra due giorni da vicino nel prossimo turno di Serie A. Il classe 2004 è stato preso di mira dal Milan già a gennaio per rimpiazzare Bennacer, fuori da diversi mesi per infortunio e sempre più ai margini delle formazione rossonera.

Un altro talento cerchiato in rosso per la prossima estate, secondo Tuttosport, è Samuele Ricci. Anche in questo caso, il Milan se la dovrà vedere con la concorrenza dell’Inter: i nerazzurri valuteranno il rendimento di Asllani da qui a fine stagione, prima di prendere una decisione definitiva sul mercato. Per quanto riguarda una possibile operazione con il Torino, e considerate le elevate richieste di Cairo, i rossoneri vorrebbero proporre il cartellino di Jovic per abbassare la parte cash.