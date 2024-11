Mkhitaryan: “Sono partito malissimo. Con Inzaghi ho capito una cosa”

1 di 3

Una lunga intervista nella quale non ha parlato solo di calcio, quella rilasciata da Henrikh Mkhitaryan sulle pagine del Corriere della Sera. Il centrocampista armeno, che si è detto molto autocritico con sé stesso anche per come ha iniziato la scorsa stagione, non si è limitato a parlare di calcio.

Vi proponiamo dunque alcuni estratti della parole dell’interista, a partire dal ricordo per la finale persa in Champions League nel 2023: “Tutti pensavano che il City ci facesse quattro gol invece abbiamo giocato benissimo e meritavamo di pareggiare e poi anche vincere. Tornarci sarebbe un sogno, anche se la strada è più lunga di due anni fa. Però ci crediamo: siamo fiduciosi di poterci arrivare di nuovo”.

È vero che avete la testa più sulla Champions che sullo scudetto?

“No, tutti gli obiettivi sono uguali”.

SULLA STAGIONE >>>