Il piano dell’Inter con Pio Esposito per la prossima stagione

E’ stata una stagione sin qui superlativa per Pio Esposito, l’attaccante di proprietà dell‘Inter spedito per il secondo anno consecutivo in prestito in Serie B allo Spezia.

Il centravanti classe 2005, infatti, ha già messo a segno sei reti in campionato su 11 presenze complessive, per una media incredibile di un gol ogni 118 minuti giocati. Non solo a livello di club, perché anche con la Nazionale U21 Esposito ha collezionato ottimi numeri quest’anno grazie alle cinque reti messe a segno.

Per quanto riguarda il futuro, come ribadito da Tuttosport, l’Inter sembra avere le idee piuttosto chiare. E’ vero che in avanti il club nerazzurro farà spazio ad un nuovo elemento grazie alle cessioni a zero di Arnautovic e Correa, ma allo stesso tempo difficilmente deciderà di puntare subito sul giovane talento cresciuto nella propria cantera.

La soluzione più probabile, dunque, è che Esposito possa rimanere in prestito allo Spezia in caso di promozione. L’idea dell’Inter è quella di concedere all’attaccante un’esperienza in Serie A, così da prepararlo ai ritmi più elevati della massima divisione.