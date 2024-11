La mossa di Inzaghi per Verona: “Ultimi due allenamenti decisivi”

A partire da oggi, Simone Inzaghi ritroverà ad Appiano Gentile tutti gli interisti al rientro dagli impegni con le rispettive Nazionali. Il tecnico dell’Inter avrà solamente due giorni per preparare l’insidiosa trasferta di Verona, nella quale l’unico assente causa infortunio sarà con ogni probabilità Hakan Calhanoglu.

Al suo posto, dopo i 180′ giocati con l’Albania, ci si aspetta che l’allenatore schieri davanti alla difesa Kristjan Asllani. Smaltiti i problemi al ginocchio delle scorse settimane, sta finalmente per scattare l’ora del centrocampista classe 2002 sul quale sono sempre molto elevate le aspettative di club e tifosi.

Come ribadito questa mattina dal Corriere dello Sport, sono dunque alte le chance di vedere Asllani dal primo minuto contro il Verona. Per la scelta definitiva, tenendo aperte le alternative Barella o Zielinski davanti alla difesa, saranno però decisivi “l’allenamento di oggi pomeriggio e soprattutto quello di domani mattina, prima di partire per Verona”.