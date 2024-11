Serie A 2025/26 posticipata: tutta ‘colpa’ di Inter e Juventus

Rispetto a quanto avvenuto nelle ultime annate, è più che concreta la possibilità di uno slittamento dell’avvio del prossimo campionato di Serie A. La stagione 2025/2026, infatti, potrebbe essere posticipata di qualche settimana rispetto alle previsioni.

Di questo tema si è discusso nella riunione tra i venti club di Serie A che si è tenuta nella giornata di ieri, per discutere appunto del calendario del prossimo anno. Questo perché, a causa del nuovo Mondiale per Club del giugno 2025 voluto fortemente dalla Fifa, l’attuale stagione per diversi club si concluderà più tardi del previsto.

In Italia, saranno Inter e Juventus a partecipare alla nuova competizione che prenderà il via a giugno e si concluderà a metà luglio, seguendo dunque le tempistiche di un normale Mondiale per le Nazionali. Da qui, la proposta di far partire la Serie A 2025/26 nel weekend del 23-24 agosto: un’ipotesi che, come riportato da Calcio&Finanza, ha trovato d’accordo soprattutto nerazzurri e bianconeri.