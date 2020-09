Faggiano (ds Genoa): “Pinamonti? Stiamo lavorando con l’Inter, difficile una svolta in tempi brevi”

“Su Pinamonti stiamo lavorando con l’Inter, ma non è semplice. Non credo ci sarà una svolta in fretta per la trattativa. Io cerco di lavorare, posso capire che qualcuno pensava fossimo in una fase di stallo, ma questo è un mercato particolare. Non è semplice, non vogliamo sbagliare. Stiamo aspettando di prendere i vari giocatori. Dobbiamo cercare di prendere qualcuno ma fare anche qualche cessione”. Sono state queste, ai microfoni di Telenord, le parole del direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiano.

Rossoblu ed Inter stanno parlando del futuro di Andrea Pinamonti, che secondo le ultime voci potrebbe diventare la prossima quarta punta al servizio di Conte. I due club avevano un accordo formale per il ritorno del classe 1999 a Milano, ma le enormi difficoltà economiche del calciomercato post Covid stanno rallentando tutte le operazioni. E la conferma arriva anche dal ds del Genoa.

