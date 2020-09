Mercato – Rebus Godin, il Cagliari resta in pole: tentativo last minute della Roma

La Roma si è assicurata Kumbulla, difensore classe 2000 dell’Hellas Verona a lungo accostato al mercato dell’Inter. Ma la dirigenza giallorossa sarebbe alla ricerca anche di un rinforzo d’esperienza da regalare a Fonseca.

Secondo quanto riportato da Forzaroma.info, c’è da registrare un tentativo last minute della Roma per Diego Godin. Al momento resta in pole il Cagliari, oggi è previsto un incontro decisivo tra le parti ma se l’affare dovesse saltare ecco che i giallorossi potrebbero alla fine spuntarla.

Smalling è stato messo in stand-by viste le alte richieste del Manchester United, Nacho è l’altro profilo valutato dalla Roma.

