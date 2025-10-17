Il Fenerbahce pronto a 6 innesti: doppio sgambetto all’Inter

Si avvicina a grandi passi la sessione invernale di calciomercato che, come ogni mese di gennaio, sarà l’occasione giusta per i club di Serie A e anche di tutta Europa per cercare di dare una sistemata alla propria rosa, in vista della seconda metà di stagione. Tra i club più attivi sembra esserci il Fenerbahce.

Secondo quando riferito da TMW, ci sono infatti sei grandi nomi nel mirino del club turco che è allenato dal tecnico Domenico Tedesco, nato in Italia. La società di Istanbul vuole infatti provare a mettere sotto contratto a gennaio: Goretzka del Bayern, l’ex juventino Demiral, l’olandese Depay e il giovane Elye Wahi dell’Eintracht.

Oltre a questi quattro importanti calciatori, nel mirino del Fenerbache sono finiti anche altri due giocatori di alto livello che sono stati accostati all’Inter. Si tratta di Kim, difensore del Bayern ex Napoli, e anche di Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista in scadenza all’Al-Hilal. Ora però questi due sono finiti nella lunga lista obiettivi dei turchi.