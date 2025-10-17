17 Ottobre 2025

Roma-Inter, annunciati due KO ufficiali: saltano il match

Cristian Chivu dopo Ajax-Inter

E’ stata una vigilia di Roma-Inter ricca di contenuti quella di oggi, alla luce delle due conferenze stampa che si sono tenute a distanza di qualche chilometro. Ad Appiano Gentile, ad esempio, Cristian Chivu ha svelato qualche scelta di formazione già presa, come la presenza di Yann Sommer dal primo minuto a discapito di Josep Martinez. Rimane il grande ballottaggio in avanti tra Pio Esposito e Bonny, in virtù dell’assenza confermata di Marcus Thuram.

A Trigoria, contestualmente, è andata in scena la conferenza di Gian Piero Gasperini. Anche la Roma si porta dietro diversi dubbi di formazione specialmente in attacco e, come confermato dal tecnico, dovrà fare a meno sicuramente di due calciatori. Questo l’annuncio dell’ex nerazzurro sui convocati di Roma-Inter: “Ci sono tutti a parte Angelino e ancora Bailey, anche se ha iniziato a fare uno o due allenamenti con noi. Non domani ma dalla prossima settimana speriamo di essere il numero definitivo”.

