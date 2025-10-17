17 Ottobre 2025

Sorpresa tra i convocati di Roma-Inter: colpo di scena

Rientra dopo l'infortunio

C’è una novità del tutto inaspettata per quanto riguarda il match in programma domani sera all’Olimpico tra Roma-Inter. Contrariamente alle notizie circolate nelle ultime ore e rispetto a quanto emerso anche durante la conferenza stampa di oggi, è stata annunciata a sorpresa la presenza di un calciatore recuperato dall’infermeria giusto in tempo per questa settima giornata di campionato.

Nonostante Gian Piero Gasperini avesse ‘ufficializzato’ questa mattina l’assenza di Leon Bailey e di Angelino dai convocati di Roma-Inter, in realtà l’attaccante giamaicano rientra nella lista dei calciatori a disposizione appena comunicata dal club giallorosso sul proprio sito per la sfida casalinga contro i nerazzurri di Cristian Chivu.

Per Bailey, che rientra da un lungo stop dovuto ad un infortunio muscolare a pochi giorni dal suo arrivo nella Capitale, si tratta della prima convocazione in questa stagione. Vedremo se l’ex Aston Villa verrà impiegato da Gasperini a partita in corso, oppure se nei suoi confronti prevarrà la cautela da parte del suo allenatore.

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.