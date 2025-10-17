Sorpresa tra i convocati di Roma-Inter: colpo di scena
Rientra dopo l'infortunio
C’è una novità del tutto inaspettata per quanto riguarda il match in programma domani sera all’Olimpico tra Roma-Inter. Contrariamente alle notizie circolate nelle ultime ore e rispetto a quanto emerso anche durante la conferenza stampa di oggi, è stata annunciata a sorpresa la presenza di un calciatore recuperato dall’infermeria giusto in tempo per questa settima giornata di campionato.
Nonostante Gian Piero Gasperini avesse ‘ufficializzato’ questa mattina l’assenza di Leon Bailey e di Angelino dai convocati di Roma-Inter, in realtà l’attaccante giamaicano rientra nella lista dei calciatori a disposizione appena comunicata dal club giallorosso sul proprio sito per la sfida casalinga contro i nerazzurri di Cristian Chivu.
Per Bailey, che rientra da un lungo stop dovuto ad un infortunio muscolare a pochi giorni dal suo arrivo nella Capitale, si tratta della prima convocazione in questa stagione. Vedremo se l’ex Aston Villa verrà impiegato da Gasperini a partita in corso, oppure se nei suoi confronti prevarrà la cautela da parte del suo allenatore.