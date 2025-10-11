Dove vedere Roma-Inter, diretta tv e streaming del match

Quando si gioca Roma-Inter, 7^ giornata Serie A

Al termine della sosta per le nazionali riparte il campionato di Serie A che per l’Inter ha in programma un test per nulla semplice. Il prossimo avversario della squadra di Cristian Chivu sarà all’Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini che è prima in classifica e ha fin qui ottenuto ben cinque vittorie e una sola sconfitta.

Il calcio d’inizio di Roma-Inter, gara valida per il 7° turno del campionato di Serie A 2025/2026, è fissato per sabato 18 ottobre alle ore 20:45 e sarà soltanto la prima di tre trasferte consecutive per i nerazzurri che in seguito giocheranno lontano da San Siro ancora in Champions League sul campo dell’Union Saint Gilloise e poi ancora in campionato a Napoli.

Roma-Inter, dove vederla: DAZN o Sky?

Roma-Inter verrà trasmessa sabato 18 ottobre alle ore 20:45 in diretta tv sia da DAZN che da Sky Sport. Sarà possibile seguire la gara scaricando l’app di DAZN su Smart TV, oppure attraverso una console di gioco o con dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Il match che si giocherà in terra sarda sarà disponibile anche in diretta streaming: gli abbonati potranno guardarla sul sito ufficiale di DAZN, oppure scaricando l’app su dispositivi come PC, tablet o smartphone. Gli abbonati DAZN che hanno attivato l’apposita opzione, inoltre, potranno seguire la partita sul satellite, sul canale ZONA DAZN. Lo streaming per gli abbonati Sky è invece possibile con l’app di Sky GO oppure con Now TV.

Noi di Passione Inter saremo come sempre in diretta sui nostri canali YouTube e Twitch per seguire Roma-Inter in diretta insieme a voi!