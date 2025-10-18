Inter, annuncio ufficiale: non rinnova e va via gratis

Confermando le indiscrezioni degli ultimi giorni, nelle scorse ore è stato diffuso un importante annuncio di calciomercato. Come riportato da Fabrizio Romano, infatti, l’allenatore ha annunciato pubblicamente il mancato accordo per il rinnovo con il calciatore che al termine della stagione lascerà sicuramente il club a costo zero.

Si tratta di Marc Guehi, difensore del Crystal Palace che di recente in Inghilterra hanno accostato anche all’Inter. Centrale ivoriano naturalizzato inglese, è un classe 2000 ed andrà proprio in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2026. Come ammesso dal tecnico Oliver Glasner, il difensore ha già preso una scelta definitiva: “Volevamo che Marco rimanesse, ma lui vuole cose diverse”.

Vedremo se dietro il mancato rinnovo di Guehi con il Crystal Palace c’è davvero l’Inter, oppure se in realtà vi è lo zampino del Liverpool che nell’ultima sessione di mercato aveva sfiorato il suo ingaggio. Allo stato attuale, inoltre, non si esclude che il difensore possa lasciare già a gennaio sulla spinta del Crystal Palace nel tentativo di monetizzare la sua uscita.