18 Ottobre 2025

HIGHLIGHTS Alcione Milano-Inter U23 1-2: La Gumina show

I nerazzurri volano al quarto posto

Aria di derby nell’anticipo del campionato di Serie C tra Alcione Milano e Inter U23, per la prima volta rivali in uno scontro d’alta classifica a tutti gli effetti. A decidere l’incontro uno scatenato Antonino La Gumina, autore di una doppietta nel primo tempo: il primo gol sullo splendido assist di Kamaté, il secondo invece dal dischetto sul rigore procurato da Lavelli. Sul finale di gara, invece, la rete di Marconi per il definitivo 1-2.

Questi gli highlights di Alcione Milano-Inter U23 1-2:

👉🏻 CONTINUA A LEGGERE
Foto autore

Autore:
Antonio Siragusano

Antonio Siragusano, classe 1995, fa parte della redazione di Passione Inter dal 2017, di cui ne è responsabile editoriale dal 2024. Laureato in Editoria, Culture della Comunicazione e della Moda, dal 2021 è iscritto all’Ordine dei Giornalisti. Appassionato di telecronache e calciomercato, scrive di Inter da quasi dieci anni.