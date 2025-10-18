Due partite in 24 ore: Chivu lo convoca in extremis

La squadra che nel pomeriggio di ieri ha raggiunto la Capitale alla vigilia di Roma-Inter, non era del tutto al completo. Cristian Chivu, infatti, quest’oggi accoglierà un convocato in extremis che per ragioni di logistica non poteva chiaramente viaggiare con il resto della squadra essendo impegnato in campo nel match in trasferta per l’Inter U23 contro l’Alcione Milano, vinto dai nerazzurri per 1-2.

Stiamo parlando di Alessandro Calligaris, estremo difensore della seconda squadra dell’Inter che per sopperire all’assenza dell’infortunato Raffaele Di Gennaro sarà a disposizione di Chivu questa sera come terzo portiere. Come spiegato da La Gazzetta dello Sport, si tratta di un ritardo chiaramente preventivato considerato l’impegno ufficiale del classe 2005 che ha difeso ancora una volta da titolare i pali della squadra di Stefano Vecchi.

Dovrà ancora attendere il suo momento, invece, il giovanissimo Henrikas Adomavicius. Il gigante lituano classe 2009, che in settimana si è allenato insieme alla prima squadra come terzo portiere, sarà dunque a disposizione di U18 e Primavera nel prossimo weekend.