18 Ottobre 2025
HIGHLIGHTS Alcione Milano-Inter U23 1-2: La Gumina show
I nerazzurri volano al quarto posto
Aria di derby nell’anticipo del campionato di Serie C tra Alcione Milano e Inter U23, per la prima volta rivali in uno scontro d’alta classifica a tutti gli effetti. A decidere l’incontro uno scatenato Antonino La Gumina, autore di una doppietta nel primo tempo: il primo gol sullo splendido assist di Kamaté, il secondo invece dal dischetto sul rigore procurato da Lavelli. Sul finale di gara, invece, la rete di Marconi per il definitivo 1-2.
Questi gli highlights di Alcione Milano-Inter U23 1-2: