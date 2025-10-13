Probabili formazioni di Roma-Inter: ballottaggio in attacco

Si è aperta finalmente una nuova settimana che porterà, con la fine degli impegni delle Nazionali, il ritorno dei campionati. Il prossimo, ad esempio, sarà subito un weekend impegnativo per l’Inter di Cristian Chivu, chiamata al big match della settima giornata di Serie A in trasferta allo stadio Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini (LE INFO SU DOVE VEDERE ROMA-INTER).

Per i nerazzurri è quasi certa l’assenza di Marcus Thuram, impegnato con il recupero dal risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra accusato contro lo Slavia Praga. Sarà quindi ballottaggio apertissimo in avanti tra Bonny e Pio Esposito, con il francese leggermente avanti per far coppia dal primo minuto con Lautaro Martinez.

Queste le probabili formazioni di Roma-Inter: