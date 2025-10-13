Probabili formazioni di Roma-Inter: ballottaggio in attacco

Si è aperta finalmente una nuova settimana che porterà, con la fine degli impegni delle Nazionali, il ritorno dei campionati. Il prossimo, ad esempio, sarà subito un weekend impegnativo per l’Inter di Cristian Chivu, chiamata al big match della settima giornata di Serie A in trasferta allo stadio Olimpico contro la Roma di Gian Piero Gasperini (LE INFO SU DOVE VEDERE ROMA-INTER).
Per i nerazzurri è quasi certa l’assenza di Marcus Thuram, impegnato con il recupero dal risentimento al bicipite femorale della coscia sinistra accusato contro lo Slavia Praga. Sarà quindi ballottaggio apertissimo in avanti tra Bonny e Pio Esposito, con il francese leggermente avanti per far coppia dal primo minuto con Lautaro Martinez.
Queste le probabili formazioni di Roma-Inter:
18 Ottobre 2025 – 20:45
Olimpico, Roma
Roma
3-4-1-2
Formazione
99 – Svilar 19 – Celik 23 – Mancini 5 – N’Dicka 43 – Wesley 17 – Koné 4 – Cristante 2 – Rensch 18 – Soulé 7 – Pellegrini 9 – Dovbyk Gian Piero Gasperini
Panchina
32 Vasquez, 95 Gollini, 87 Ghilardi, 22 Hermoso, 12 Tsimikas, 24 Ziolkowski, 92 El Shaarawy, 61 Pisilli, 35 Baldanzi, 8 El Aynaoui, 11 Ferguson, 21 Dybala
Ballottaggi
Nessuno
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Bailey, Angelino
diffidati
Nessuno
Inter
3-5-2
Formazione
1 – Sommer 25 – Akanji 15 – Acerbi 95 – Bastoni 2 – Dumfries 23 – Barella 20 – Calhanoglu 22 – Mkhitaryan 32 – Dimarco 10 – Lautaro Martinez 14 – Bonny Cristian Chivu
Panchina
12 J. Martinez, 12 Di Gennaro, 31 Bisseck, 6 De Vrij, 36 Darmian, 30 Carlos Augusto, 42 Palacios, 8 Sucic, 17 Diouf, 7 Zielinski, 16 Frattesi, 11 Luis Henrique, 94 P.Esposito
Ballottaggi
Mkhitaryan-Sucic 60-40%, Bonny-Pio Esposito 60-40%
Squalificati
Nessuno
indisponibili
Thuram
diffidati
Nessuno
Arbitro:
Assistenti:
Quarto Uomo: