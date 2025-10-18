Dybala cambia ruolo contro l’Inter: l’idea di Gasperini
Vuole sorprendere Chivu
Mentre Cristian Chivu sembra non aver più dubbi sulla probabile formazione da schierare questa sera in Roma-Inter, Gian Piero Gasperini si porta dietro ancora diversi interrogativi a poche ore dal match dell’Olimpico. In particolare, è nel reparto offensivo che l’allenatore potrebbe operare qualche sorpresa rispetto alle indiscrezioni circolate negli ultimi giorni.
Come scritto da La Gazzetta dello Sport, nel ballottaggio tra Dovbyk e Ferguson che al momento vede leggermente avanti il centravanti ucraino, ad avere la meglio in realtà potrebbe essere Paulo Dybala. Per cercare di non dare punti di riferimento e spiazzare la difesa nerazzurra, la Joya potrebbe essere utilizzata da Gasperini in posizione di falso nove.
Qualora il tecnico della Roma decidesse invece di affidarsi ad uno dei suoi due attaccanti classici, il dubbio verrebbe spostato sulla trequarti dove adesso Pellegrini rimane il super favorito per far coppia con Soulé, nonostante lo stesso Dybala si sia allenato bene nelle ultime due settimane e rimanga un’alternativa valida dal primo minuto proprio all’italiano.