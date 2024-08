Fissato vertice Inter-Arnautovic: c’è una richiesta sul mercato

Tra i nomi che più stanno facendo discutere sul mercato dell’Inter c’è quello di Marko Arnautovic. Ad un anno dal suo ritorno a Milano, l’attaccante austriaco è già finito sul mercato. Ad oggi, però, sarebbe sbagliato considerare l’ex Bologna fuori dal progetto nerazzurro: né dirigenti né allenatore hanno infatti comunicato al ragazzo che non farà parte dell’organico.

Per questa ragione, nei prossimi giorni andrà in scena un vertice decisivo tra Arnautovic e il club nel quale si cercherà di fare chiarezza sul suo status. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’Inter chiederà all’attaccante per prima cosa se accetterà o meno il ruolo di quarta punta nel reparto avanzato di Simone Inzaghi.

Da questo colloquio, inoltre, i dirigenti vorranno capire quale sarebbe la posizione dell’austriaco nel caso in cui arrivasse un’offerta per portarlo via dall’Inter. In virtù degli ottimi rapporti con il calciatore, il club nerazzurro è convinto di trovare in Arnautovic, a prescindere da quale sarà l’epilogo, un atteggiamento collaborativo.