Valentin Carboni al Marsiglia, UFFICIALE: l’annuncio dell’Inter

Dopo l’accordo raggiunto nei giorni scorsi, adesso è ufficiale il prestito di Valentin Carboni dall’Inter al Marsiglia. L’attaccante argentino, prima di raggiungere il nuovo club nel quale troverà un tecnico come Roberto De Zerbi che ha creduto tanto nelle sue qualità, ha siglato il prolungamento del contratto con i nerazzurri sino al giugno 2029.

Approdato ad inizio settimana a Marsiglia per intraprendere la nuova avventura, quest’oggi Valentin Carboni è stato presentato ufficialmente dai francesi come nuovo acquisto. Questo l’annuncio del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Valentin Carboni al Marsiglia. Il calciatore argentino classe 2005 si trasferisce a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro-opzione”.

Per quanto riguarda i dettagli della formula, ricordiamo che il Marsiglia ha pagato un milione di euro per il prestito oneroso, mentre dovrà versare 36 milioni di euro a fine stagione per esercitare il diritto di riscatto. Inter, invece, che potrà far valere una contro-opzione per l’attaccante argentino pagando 4 milioni di euro in più rispetto alla cifra pattuita per il riscatto.