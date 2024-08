Inter sul BOMBER del Salisburgo che si ispira a Benzema

In attesa che uno tra Correa ed Arnautovic possa sbloccare il mercato in entrata, l’Inter fissa nuovi obiettivi in attacco. Le notizie delle ultime ore che vedono la Fiorentina vicinissima al colpo Gudmundsson, hanno comprensibilmente suggerito ai dirigenti nerazzurri di valutare delle alternative per il reparto avanzato di Simone Inzaghi.

Da qui l’idea di tornare su un vecchio pallino del club, considerato tra i migliori talenti in circolazione nel calcio europeo. Stiamo parlando di Karim Konaté, profilo presente ormai da mesi sul taccuino di mercato dell’Inter. L’attaccante di proprietà del Salisburgo, che in patria viene accostato al mito Didier Drogba, secondo La Gazzetta dello Sport potrebbe schizzare in alto nelle priorità di mercato dei nerazzurri.

Il forte centravanti ivoriano si ispira a Benzema ed ha un fiuto innato per il gol, come testimoniato dalle 20 marcature siglate nell’ultimo campionato austriaco. Il Salisburgo quota il suo cartellino sui 25 milioni di euro, forte del contratto del classe 2004 in scadenza nel giugno 2028. Anche se il vero ostacolo per l’Inter, ad oggi, è rappresentato dalle condizioni fisiche del ragazzo.

Konaté è infatti alle prese con un infortunio al ginocchio che lo ha costretto a saltare ieri sera il match dei preliminari di Champions League contro il Twente. Prima di affondare il colpo, in attesa comunque di stappare il proprio mercato in uscita, l’Inter vorrà vederci chiaro sull’entità del problema accusato dall’attaccante ivoriano.