GdS – Rebus Florenzi, il Psg tentenna: il riscatto dalla Roma è in dubbio. E l’Inter prepara l’assalto

L'esterno azzurro ha già lavorato con Conte ai tempi della Nazionale

Domani l'azzurro partirà titolare nella sfida di campionato contro il Saint-Etienne , ma la sua conferma è tutt'altro che scontata. Il riscatto con la Roma è fissato sui 9 milioni di euro , il Psg ha in casa già possibili sostituiti e sul mercato inizia anche a guardarsi attorno. La dirigenza giallorossa è informata su questa fase di stallo, anche l'Inter conosce alla perfezione la situazione e sa che il gradimento del giocatore non sarebbe un problema.

Florenzi è un profilo che viene monitorato con grande attenzione a Milano, Conte lo ha già allenato in Nazionale e sarebbe felice di poter lavorare nuovamente con lui. Marotta è in attesa dell'incontro con Zhang e capire quali saranno i reali margini di manovra per l'estate.