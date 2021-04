Mani sullo scudetto e sul rinnovo: Lautaro vuole solo l’Inter. E con Conte non ha mai saltato un match

L'attaccante argentino è sempre stato schierato in campionato da Conte: nessuno come lui tra le big di Serie A

Lautaro Martinez è pronto a concludere nel migliore dei modi una stagione in cui il Toro si è evoluto sotto la guida di Antonio Conte . Come riportato da La Gazzetta dello Sport , il numero 10 nerazzurro proverà nello stadio Diego Armando Maradona, domani sera contro il Napoli , a trascinare l'Inter verso un altro pezzo di scudetto.

Conte lo ha sempre schierato, dal 1' o dalla panchina, non c'è stata una partita in cui ha potuto fare a meno di lui. Solo Handanovic condivide con lui questo primato e in Serie A nessun attaccante di una big è sempre sceso in campo. Il tecnico nerazzurro lo ha saputo gestire, mentalmente e fisicamente, infatti Lautaro è quello che è stato più volte sostituito (17).