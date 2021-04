Le probabili formazioni di Napoli-Inter: rebus esterni, torna la LuLa dal 1′. C’è Zielinski

Le probabili scelte di Gattuso e Conte in vista del posticipo della 31esima giornata di Serie A

Conte punterà ancora una volta sul 3-5-2. Davanti a capitan Handanovic, confermatissimo il trio Skriniar-de Vrij-Bastoni.Brozovic in cabina di regia, ai suoi lati Eriksen e Barella, che torna dopo il turno di squalifica scontato contro il suo ex Cagliari. Gli unici ballottaggi per Conte sono sulle corsie esterne: al momento Hakimi e Darmian sembrano favoriti per una maglia da titolare, ma Young scalpita. Se l'inglese dovesse partire dal 1', non è da escludere che l'azzurro venga schierato sull'out di destra con l'ex Real Madrid in panchina. In avanti torna dal 1' la LuLa.