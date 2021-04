GdS – Tornano i tifosi allo stadio: mille persone nelle regioni in zona gialla dal 1° maggio

Il primo passo verso la riapertura

Arriva un'importante novità dal Governo per la Serie A ed i suoi tifosi: come riporta La Gazzetta dello Sport dal 1° maggio potranno accedere mille persone allo stadio nelle regioni in zona gialla. Un piccolo passo verso la normalità, soprattutto verso la riapertura del 25% per gli Europei all'Olimpico di Roma.