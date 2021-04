CM.com – D’Ambrosio in scadenza, Milan all’attacco. L’Inter pronta al rilancio

Il difensore nerazzurro è al centro di voci di mercato

Danilo D'Ambrosio torna ad essere protagonista, ed in particolare a far parlare è il suo futuro. Già nelle scorse settimane il difensore dell'Inter - con contratto in scadenza nel prossimo mese di giugno - era stato accostato al Milan, soprattutto per la presenza del suo agente Vincenzo Pisacane nella sede rossonera.