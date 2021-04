Mercato – Clamoroso retroscena Rai: D’Ambrosio tratta con il Milan?

Il difensore è in scadenza di contratto, "tradimento" in vista?

Danilo D'Ambrosio, Getty ImagesVincenzo Pisacane, procuratore del terzino, è infatti stato avvistato ieri a casa Milan per discutere di alcuni suoi assistiti. Per tutti gli addetti ai lavori l'agente e i rossoneri si stavano incontrando per Lorenzo Insigne, attaccante del Napoli. Ma secondo Ciro Venerato di Rai Sport invece, come ha anche ribadito a Radio Kiss Kiss Napoli, il reale fulcro del meeting potrebbe essere stato proprio D'Ambrosio, in scadenza di contratto con l'Inter.