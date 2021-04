Viviano fa eco a Pistocchi: “Contro l’Inter tutto e il contrario di tutto”

Il portiere difende i nerazzurri

Viviano non le ha mandate certo a dire, appoggiando il pensiero di Pistocchi e dicendo la sua sulle reiterate accuse all'Inter di praticare esclusivamente il catenaccio. Al post del giornalista, che evidenziava come l'Inter sia seconda dietro l'Atalanta per durata degli attacchi che originano goal e prima per passaggi effettuati nella azioni andate a buon fine, ha infatti risposto: "Io ho sentito e visto le stesse persone (addetti ai lavori) dire che la Juve ha perso la sua consueta solidità difensiva e poi dire che l’Inter fa solo contropiede, tutto e il contrario di tutto".