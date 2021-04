Mercato, Percassi blinda Muriel: “Ce lo teniamo stretto”

Il dirigente allontana le voci di mercato

Luis Muriel, talentuoso attaccante colombiano in forza all'Atalanta, è stato nelle ultime settimane avvicinato spesso all'Inter come futuro attaccante nerazzurro. Tuttavia a Bergamo Tv, Luca Percassi, Amministratore Delegato della Dea ha smentito categoricamente una sua cessione.