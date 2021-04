Il Sole 24 Ore – Suning, due fasi per risanare l’Inter: maxi-prestito, poi il nuovo socio

La proprietà nerazzurra è in colloqui con numerosi soggetti interessati alle quote

Il piano è definito "complesso e rischioso", perché un prestito da otto cifre non è uno scherzo per nessuno: ma, in mancanza d'alternative, è il piano che Suning starebbe studiando in queste ore per cercare di portare quantomeno l'Inter a destinazione - leggi Scudetto - rispettando tutte le scadenze e gli adempimenti previsti di qui al 30 giugno. Anzitutto diamo la cifra, fornita direttamente da Il Sole 24 Ore: 50 milioni di euro. Questo l'ammontare della linea ponte che la proprietà nerazzurra starebbe cercando come prima fase del progetto del risanamento dei conti del club.