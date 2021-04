Calcio & Finanza – Le italiane ricavano 192 mln dalla Champions League: Inter ultima

L'avventura dei nerazzurri è terminata ai gironi

Non ci saranno squadre italiane, così come non c'erano nei quarti di finale. Come riporta Calcio&Finanza sono 192,2 i milioni ricavati dai club della nostra Serie A, dai quali manca il market pool: la UEFA infatti ha modificato le cifre per via del Covid-19. L'Inter è la società che ha incassato di meno, solo 37,84 milioni, vista l'uscita anticipata ai gironi. La Juventus ricava di più grazie al ranking storico: 68,58. Poi Lazio (45,67) ed Atalanta (40,11).