Verso Napoli-Inter, Kolarov e Vidal ancora a parte: le ultime di formazione

Le ultimissime di formazione in vista del match tra Napoli e Inter di domenica sera. Kolarov e Vidal lavorano ancora a parte

L'Inter, ad Appiano Gentile, si prepara alla trasferta di Napoli che la vedrà impegnata contro la squadra partenopea domenica alle 20.45 allo stadio Maradona. Un'occasione per gli uomini di Conte per allungare ancora di più in campionato e mettere il piede sull'acceleratore per la volata finale e la vittoria dello scudetto. In vista del match, la squadra si è allenata al Centro Sportivo Suning.