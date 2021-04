Pinilla rivela: “Vidal non sarà disponibile ancora per qualche giornata”

L'ex compagno in Nazionale di Vidal ha rivelato che il centrocampista ha avuto un problema dopo l'operazione

Antonio Conte sperava di poter contare su Arturo Vidal nel più breve tempo possibile, ma a quanto pare, non sarà così. A rivelarlo è l'ex compagno di nazionale del centrocampista cileno, Mauricio Pinilla , intervenuto a Espn Chile. Secondo Pinilla, Arturo Vidal ha avuto un problema dopo l'operazione e, quindi, non sarà a disposizione di Antonio Conte , ma dovrebbe ritornare per le ultime giornate di questa stagione.

Queste le sue parole: "Arturo ha una piccola infiammazione al ginocchio che è stato operato. Si tratta di un piccolo contrattempo nel suo iter di recupero che lo terrà fuori per circa due settimane. Prima di operarsi si è trascinato questo infortunio per molti mesi; lui è così, non si arrende mai. Per riprendere la titolarità, deve essere al cento per cento. Sarà a disposizione di Conte nella parte finale della stagione, la più importante: giocherà le ultime cinque-sei giornate".