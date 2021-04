GdS – Zhang in Italia per festeggiare lo scudetto: quattro temi sul tavolo

Il presidente è in Cina dallo scorso ottobre

Nonostante la lontananza spaziale (manca dall'Italia da ottobre) il presidente dell' Inter Steven Zhang si è mantenuto continuamente in contatto con la dirigenza presente a Milano: il numero uno del club di Viale della Liberazione, stando a quanto riportato da Gazzetta.it , dovrebbe in ogni caso tornare presto al fianco della squadra.

Zhang vorrebbe tornare in Italia per festeggiare insieme alla squadra la vittoria dello scudetto, un traguardo ormai alla portata che in casa nerazzurra manca da undici anni. Ma i nodi da sciogliere, al rientro nel Belpaese, saranno diversi: dalla questione finanziaria allo stadio, passando per il progetto sportivo ed il main sponsor.