Dall’Inghilterra – Watford, c’è la bozza di offerta per Young: a una condizione

Per il terzino inglese si tratterebbe di un gradito ritorno

Ashley Young è precario in un mondo - non solo del calcio - sempre più tendente alla precarizzazione, a tutti i livelli: non è il caso di buttarla in sociologia, ma è un dato di fatto che l'esterno inglese vada in scadenza di contratto con l'Inter a giugno 2021 e, per ora, nessuno si sia fatto avanti per prolungarne l'accordo. E' questo il principe dei motivi che hanno spinto oggi il Daily Mail a sostenere che un addio ai nerazzurri per il terzino sia sempre più probabile: e il quotidiano inglese dà notizia - pure - di un'offerta che sarebbe già stata recapitata al calciatore.