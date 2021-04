CM.com – Florenzi incanta in Champions, il Psg al lavoro per il riscatto: Conte resta alla finestra

Il terzino azzurro del Psg è risultato essere uno dei migliori in campo contro il City

Nonostante il ko rimediato dal suo Psg , Alessandro Florenzi si è messo in mostra nell'andata delle semifinali di Champions League contro il Manchester City . L'azzurro è risultato essere uno dei migliori in campo, così i rumors di mercato attorno a lui si sono fatti nuovamente più insistenti.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, in attesa di un Europeo in cui Florenzi si candida ad essere protagonista con la Nazionale di Roberto Mancini , il Psg , soddisfatto del suo impatto e del suo rendimento, è al lavoro con la Roma per confermarlo: il riscatto è fissato a 9 milioni, Leonardo nelle prossime settimane ci lavorerà.

E l'Inter? Confermato il gradimento totale da parte di Conte, ma per ora non si è andato oltre una semplice richiesta di informazioni sulle intenzioni del Psg. In caso di mancato riscatto, la dirigenza nerazzurra ci proverà. Per ora il dossier Florenzi è rimandato.