Dall’Inghilterra – Follie del Chelsea per riavere Lukaku: pronti 90 milioni

Bomba di mercato dall'Inghliterra

Romelu Lukaku è stato uno dei migliori della stagione dell'Inter. Il belga ha finora collezionato 28 reti e 8 assist in 40 partite: ai nerazzurri è stato spesso rimproverato di essere Lukaku dipendenti e i numeri ne sono la prova, visto che con 'Big Rom' in campo si parte sempre in vantaggio. A cinque giornate dal termine, il belga vuole ancora migliorare il suo bottino per arrivare così alla vittoria dello scudetto. Ma in queste ultime ore, dall'Inghilterra è giunta una clamorosa notizia di mercato.