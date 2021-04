GdS – Inter, con Zhang arrivano nuovi capitali: il futuro è più sereno

Il presidente nerazzurro sta finalmente per chiudere l'accordo con Bain Capital

Una valigia all'interno della quale vi sarà anche il maxi prestito in arrivo per le casse nerazzurre, in chiusura con il fondo di private equity Bain Capital. Si tratta di un totale di 250 milioni che non peserà direttamente sui conti dell'Inter, bensì - come spiegato da La Gazzetta dello Sport - su quelli della Great Horizon, società lussemburghese attraverso la quale Suning controlla il club nerazzurro. Nonostante i conti della società rimarranno sotto stress ancora per diverso tempo, l'impressione adesso è che il peggio la famiglia Zhang se lo sia fortunatamente lasciato alle spalle.