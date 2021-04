GdS – Inter, nessun sacrificio: i big restano! Ma andranno rivisti i costi

La strategia della proprietà interista è piuttosto chiara per il futuro

Nelle ultime settimane su diversi organi di stampa si era parlato della possibilità che l'Inter potesse dover cedere uno dei suoi big la prossima estate per far fronte alla grave situazione economica accusata dal gruppo Suning. Il maxi prestito in arrivo da Bain Capital da 250 milioni di euro, che peraltro non graverà direttamente sui conti del club visto che verrà veicolato dalla Great Horizon (società lussemburghese di Suning), scongiurerà in maniera quasi definitiva questo rischio sul mercato in uscita.