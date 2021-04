Inter, l’esperto in economia spiega: “Ecco come verranno utilizzati i soldi del prestito”

Ne ha parlato Claudio Sottoriva, professore di Economia Aziendale presso la Cattolica di Milano

Com'è noto, il ritorno di Steven Zhang a Milano accelererà radicalmente la chiusura del maxi prestito in arrivo nelle casse dell'Inter. Sarà Bain Capital a farsi carico del finanziamento da 250 milioni di euro, una cifra sicuramente importante che servirà per dare nuovo ossigeno ai conti nerazzurri, i quali avranno però bisogno di rivedere a prescindere i costi al ribasso in vista della prossima stagione. Ma come potrà utilizzare l'Inter questa maxi cifra in arrivo? Ecco la spiegazione del professor Claudio Sottoriva, docente di Economia Aziendale presso la Cattolica di Milano intervistato questa mattina da La Gazzetta dello Sport.