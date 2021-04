Dove vedere Crotone-Inter, diretta TV e streaming del match

Tutte le informazioni per seguire il match della 34esima giornata di Serie A in programma all'Ezio Scida

"Potrebbe arrivare nel prossimo turno l'aritmetica in casa Inter per la vittoria dello scudetto. I nerazzurri, di scena in trasferta contro il Crotone nell'anticipo del sabato alle 18.00, in caso di successo dovrebbero sperare in un pareggio o una sconfitta dell'Atalanta il giorno successivo contro il Sassuolo per poter festeggiare la vittoria del campionato. In caso di tre punti per la squadra di Gasperini, la festa scudetto verrebbe invece rimandata alla prossima contro la Sampdoria.