ULTIM’ORA – Steven Zhang è appena atterrato a Milano con un volo privato!

Il presidente nerazzurro è rientrato in Italia con un giorno d'anticipo rispetto alle previsioni

Dopo essersi fatto attendere per oltre sei mesi, Steven Zhang ha scelto di anticipare di un giorno il suo ritorno a Milano. Atteso per la giornata di domani, infatti, il presidente dell' Inter è da pochi minuti atterrato nel capoluogo lombardo a bordo di un volo privato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport , la quale ha ribadito ancora una volta che il giovane dirigente non dovrà trascorrere alcun giorno in quarantena per motivi lavorativi.

Come sappiamo l'agenda di Zhang è fittissima e già da domani ritornerà a mettersi al lavoro per la sua Inter negli uffici di Viale delle Liberazione per chiudere il maxi prestito in arrivo da Bain Capital. Dal precedente programma avrebbe dovuto raggiungere la squadra ad Appiano Gentile solamente nella giornata di venerdì, ma a questo punto non è escluso che già domani possa fare un blitz alla Pinetina. Difficile invece che il presidente nerazzurro possa partire sabato alla volta di Crotone, per la trasferta dell'Inter nella 34esima giornata di Serie A.