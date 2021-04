L’Inter e lo scudetto “sul divano”, successe nel 2009. Il filo conduttore? Handanovic

La formazione nerazzurra potrebbe laurearsi campione già domenica prossima

16 maggio del 2009: l'Inter di José Mourinho seduta sul divano si godeva la partita fra Udinese e Milan. In caso di sconfitta dei rossoneri la formazione nerazzurra avrebbe potuto festeggiare il suo diciassettesimo scudetto prima ancora di scendere in campo. Una situazione che potrebbe ripetersi, dato che anche questa volta la squadra di Conte potrebbe celebrare il tricolore guardando la partita in tv: se Lukaku e compagni dovessero battere il Crotone sabato e l'Atalanta non vincere contro il Sassuolo domenica, il titolo sarebbe matematico.