GdS – Nuovo inno in arrivo, il lancio prima della fine del campionato? In pole c’è Max Pezzali

Addio a "Pazza Inter Amala" e "C'è solo l'Inter": il club nerazzurro è pronto ad una nuova svolta

Dopo nome e logo, l'Inter è pronta a cambiare anche l'inno. Come riportato da La Gazzetta dello Sport infatti è in arrivo una nuova canzone ufficiale del club. "Pazza Inter Amala" ma non solo, presto scomparirà dagli altoparlanti di San Siro anche "C'è solo l'Inter" di Elio e Graziano Romani.