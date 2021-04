Mercato – Muriel+Dzeko, l’Inter prepara l’assalto con la cessione di Sanchez

La formula del club nerazzurro per migliorare la rosa nella prossima stagione

A fronte di numerosi calciatori in esubero e con uno stipendio elevato, l'Inter in vista del prossimo mercato potrebbe ricavare dalle loro cessioni un buon tesoretto, oltre ad evidenziare a quel punto anche una sensibile riduzione del monte ingaggi. Uno dei reparti sui quali Antonio Conte vorrebbe intervenire riguarda l'attacco, dove a partire potrebbe essere Alexis Sanchez. Il centravanti cileno ha quasi sempre fatto bene quando è stato chiamato in causa, ma per forza di cose vorrebbe che gli venisse garantito un minutaggio che evidentemente il tecnico leccese non è in grado di assicurargli.