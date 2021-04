Mercato – Due rinnovi, cinque cessioni e nessun sacrificio dei big: Suning fissa il budget dell’Inter

Con il ritorno di Steven Zhang sta per prendere forma il progetto della prossima stagione

Steven Zhang, in arrivo domani a Milano, attenderà la conquista dello scudetto prima di organizzare questo famoso vertice in cui saranno presenti anche Marotta e Ausilio. Peraltro, sia i due dirigenti che l'allenatore entreranno nell'ultimo anno di contratto, anche se pare che il tema rinnovo non sia ancora prioritario dalle parti di Viale della Liberazione. Stando a quanto scritto da La Gazzetta dello Sport , Suning sta preparando un ritorno in grande stile con un progetto ambizioso malgrado la dura situazione economica vissuta negli ultimi 12 mesi.

Innanzitutto l'obiettivo principale è quello di non sacrificare i propri big per poter giocare da protagonisti la prossima Champions League. Le cessioni previste in partenza saranno cinque, legate a calciatori attualmente in prestito come Dalbert, Nainggolan, Lazaro, Joao Mario e Gravillon. Da quel tesoretto, al quale si aggiungerà l'abbassamento del monte ingaggi, nascerà il budget da reinvestire in entrata sul mercato. Steven Zhang dovrà infine dare l'ok definitivo ai rinnovi dei nuovi contratti di Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni, da mesi in attesa di ufficialità.