GdS – Inter, due trattative per il nuovo sponsor: voci su grosso nome cinese. Pirelli all’addio definitivo?

Si fa impellente la necessità per il club nerazzurro di chiudere una nuova partnership

L'importanza del ritorno di Steven Zhang a Milano, atteso per la giornata di domani, si riflette anche nella necessità dell' Inter di chiudere il prima possibile un accordo con un nuovo sponsor. Il contratto con Pirelli scadrà infatti a fine stagione dopo 26 anni e, oltre ad abbandonare le maglie nerazzurre, addirittura si vocifera che il noto marchio di pneumatici potrebbe dire addio in maniera definitiva alla collaborazione con il club nerazzurro, senza rimanere da semplice partner commerciale come si pensava inizialmente.

Secondo le ultime informazioni diffuse questa mattina da La Gazzetta dello Sport, l'Inter sta portando avanti due trattative parallelamente per il nuovo main sponsor da piazzare in primo piano sulle maglie nerazzurre. Rispetto alle pretese pre-Covid in cui si puntava a chiudere un accordo da 30 milioni di euro a stagione, adesso il club interista potrebbe 'accontentarsi' anche di 20-25 milioni per ogni annata sportiva. In ballo si fa il nome di un grosso nome cinese, il quale potrebbe avere però gli stessi problemi di Suning ad esportare capitali all'estero per via delle note restrizioni del governo di Pechino.