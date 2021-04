Accadde Oggi – 29 aprile 2007: Inter-Empoli, l’ultima perla di Recoba. Gol direttamente da calcio d’angolo

Per i nerazzurri, oltre al fantasista uruguaiano a segno anche Cruz e Stankovic

Alvaro Recoba non è stato un giocatore come tanti. Talento fuori dal comune e un piede sinistro con pochi eguali nella storia del panorama calcistico mondiale. Un'avventura lunga quella del Chino in maglia nerazzurra, fatta da 261 presenze e 72 reti. Alcune delle quali uniche, rimaste indelebili nella mente dei tifosi. Dalla prima doppietta con l'Inter in un Inter-Brescia del 31 agosto 1997 fino all'ultima, messa a segno il 29 aprile 2007.