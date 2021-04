L’agente di Lazaro: “Al Borussia si sente a suo agio”. Possibile possa restare un altro anno in Germania

L'esterno austriaco è ancora di proprietà dell'Inter

Tra i calciatori di cui l'Inter vorrebbe liberarsi sul mercato la prossima estate per far cassa ed allo stesso tempo ridurre il monte ingaggi della prima squadra, c'è in prima fila anche Valentino Lazaro. L'esterno austriaco, che nella passata stagione era andato in prestito per sei mesi al Newcastle, quest'anno è rientrato ancora a titolo temporaneo in Bundesliga dove sta trovando soprattutto nell'ultimo periodo spazio e continuità con la maglia del Borussia Mönchengladbach.